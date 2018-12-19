«Лос-Анджелес» разгромил «Виннипег» в матче НХЛ

Лос-Анджелес, США, , 10:59 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил нападающий Остин Вагнер, также шайбы забросили форварды Алекс Иафалло и Нейт Томпсон. «Виннипег» ответил голом нападающего Мэтью Перро.

Отметим, что в форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук в очередной раз не принимал участия в матче.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 27 очков в 35 матчах. «Виннипег» идёт на третьем месте, в активе команды 46 очков в 34 играх.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

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