Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер»

Ванкувер, Канада, , 10:49 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Тампы» российский форвард Никита Кучеров отметился забитым голом и результативной передачей. Также шайбы забросили Седрик Пакетт, Адам Эрни, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат.

В составе «Ванкувера» отличились защитник Сами Ватанен и нападающий Нико Хишир.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 54 очка в 35 матчах. «Ванкувер» идёт на 20-м месте, в активе команды 36 очков в 37 играх.

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2).

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