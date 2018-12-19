Хавбек ЦСКА Влашич включён в символическую сборную группового этапа ЛЧ

Москва, , 10:21 — REGNUM Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич включён в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов на основе очков, набранных в Fantasy Football. Об этом сообщается на странице Лиги чемпионов в Twitter.

Помимо Влашича, в символическую команду попали вратарь Войцех Щенсны, защитники Леонардо Бонуччи, Николас Тальяфико, Жорди Альба и Рафаэл Геррейру, полузащитники Карлос Солер и Дженгиз Ундер, а также нападающие Роберт Левандовски, Душан Тадич и Мусса Марега.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1075090620530737152

Отметим, что Влашич сыграл во всех шести матчах ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. На его счету три гола и две результативные передачи.

Напомним, ЦСКА выбыл из еврокубков, заняв последнее место в группе, в которой играли «Реал», «Рома» и «Виктория Пльзень». Причём «армейцы» смогли дважды выиграть у «Реала», являющегося действующим победителем Лиги чемпионов.

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