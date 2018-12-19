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Перед молодёжным ЧМ сборная России проиграла Швеции

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:4

Келоуна, Канада, 19 декабря 2018, 10:10 — REGNUM  Молодёжная сборная России по хоккею уступила команде Швеции в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 2:4.

В составе сборной России отличились Александр Романов и Виталий Кравцов. У шведов точными бросками отметились Эрик Браннстрём, Самуэль Фагемо, Эмиль Бемстрём и Юхан Сёдергрен.

Матч состоялся в канадском городе Келоуна в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира 2019 года, который пройдёт в Ванкувере и Виктории с 26 декабря по 5 января.

Перед стартом турнира команде Валерия Брагина предстоит провести ещё две контрольных игры с командами США (21 декабря) и Швейцарии (24 декабря).

На чемпионате мира российская сборная сыграет в группе А, где её соперниками станут команды Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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