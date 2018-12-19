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«Ривер Плейт» проиграл «Аль-Айну» в полуфинале клубного чемпионата мира

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:2 (4:5)

Абу-Даби, 19 декабря 2018, 09:16 — REGNUM  Аргентинский «Ривер Плейт» проиграл клубу «Аль-Айн» из ОАЭ в полуфинале клубного чемпионата мира. В основное и дополнительное время команды победителя не выявили, сыграв вничью 2:2. Встреча завершилась в серии пенальти.

На третьей минуте нападающий «Аль-Айн» Маркус Берг открыл счёт. На 11-й и 16-й минутах форвард «Ривер Плейт» Рафаэль Борре восстановил равновесие и вывел свою команду вперёд. Однако «Аль-Айну» удалось отыграться благодаря голу полузащитника Кайо.

Отметим, что на 69-й минуте полузащитник «Ривер Плейт» Гонсало Мартинес не смог реализовать пенальти.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Аль-Айна», победившие со счётом 5:4.Таким образом, клуб из ОАЭ вышел в финал клубного чемпионата мира.

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