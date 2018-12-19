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«Торонто» одержал разгромную победу над «Нью-Джерси»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:2

Ньюарк, США, 19 декабря 2018, 08:42 — REGNUM  «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Тайлер Эннис. Ещё по шайбе забросили Джон Таварес, Остон Мэттьюс, Патрик Марло, Митчелл Марнер и Морган Райлли.

В составе «Нью-Джерси» отличились защитник Сами Ватанен и нападающий Нико Хишир.

На сегодняшний день «Торонто» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 46 очков в 34 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 29-м месте, в активе команды 29 очков в 32 играх.

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 2:7 (1:3, 0:2, 1:2).

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