«Флорида» обыграла «Баффало» благодаря дублю и передаче Дадонова

Баффало, США, , 07:59 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Флориды» Евгений Дадонов отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Причём одну из них он забросил, реализовав буллит, а вторую — в пустые ворота в конце третьего периода.

Также за «Флориду» забивали Трой Брауэр, Александр Барков и Фрэнк Ватрано.

В составе «Баффало» точными бросками отметились форвард Джефф Скиннер и защитник Расмус Ристолайнен.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 25-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 32 очка в 32 матчах. «Баффало» идёт на шестом месте, в активе команды 45 очков в 35 играх.

«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 2:5 (1:0, 1:1, 0:4).

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