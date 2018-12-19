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Гол и две передачи Наместникова помогли «Рейнджерс» обыграть «Анахайм»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Нью-Йорк, США, 19 декабря 2018, 07:49 — REGNUM  «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Анахайма». Во втором периоде отличился нападающий Понтус Оберг.

В третьем периоде «Рейнджерс» забросили три шайбы в ворота соперника. Точные броски на счету Владислава Наместникова, Кевина Хейза и Филипа Хитила. Также Наместников отметился двумя результативными передачами.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 21-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 35 очков в 33 матчах. «Анахайм» идёт на девятом месте, в активе команды 43 очка в 36 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

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