МЮ объявил о назначении Сульшера вместо Моуринью, но затем удалил сообщение

Манчестер, Великобритания, , 07:39 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды, однако потом удалил это сообщение. Об этом сообщает «Чемпионат».

Согласно первоначальному сообщению, после увольнения Жозе Моуринью исполняющим обязанности главного тренера будет бывший игрок «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер, который сейчас возглавляет норвежский клуб «Мольде».

На сайте МЮ было размещено видео победного гола, который Сульшер забил в финальном матче Лиги чемпионов 1999 года с «Баварией» (2:1).

«Сульшер становится исполняющим обязанности главного тренера через 20 сезонов после того, как принёс клубу требл этим голом на «Камп Ноу», — было написано под роликом.

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Напомним, 18 декабря «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Жозе Моуринью из-за слабых результатов команды. Сообщалось, что его обязанности будет исполнять Майкл Кэррик.

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