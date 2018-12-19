«Болонья» и «Милан» не выявили победителя

Болонья, Италия, , 07:02 — REGNUM В матче 16-го тура чемпионата Италии «Болонья» и «Милан» сыграли вничью. Встреча завершилась со счётом 0:0.

На сегодняшний день «Милан» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, имея в активе 27 очков после 16 матчей. «Болонья» идёт на 18-м месте с 12 очками после 16 игр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Милан» выбыл из розыгрыша Лиги Европы, проиграв греческому «Олимпиакосу» со счётом 1:3.

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