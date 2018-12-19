Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне

Дюссельдорф, Германия, , 06:49 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Фортуны» из Дюссельдорфа в матче 16-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 1:2.

В составе «Фортуны» отличились полузащитники Доди Лукебакио и Жан Циммер. «Боруссия» ответила голом форварда Пако Алькасера.

Это поражение стало для «Боруссии» первым в нынешнем сезоне Бундеслиги.

На сегодняшний день «Боруссия» занимает первое место в чемпионате Германии, имея в активе 39 очков после 16 матчей. «Фортуна» идёт на 15-м месте с 15 очками после 16 игр.

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