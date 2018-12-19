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«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка лиги, обыграв по пенальти «Лестер»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1 (3:1)

Лестер, Великобритания, 19 декабря 2018, 06:41 — REGNUM  «Манчестер Сити» одержал победу над «Лестером» в матче ¼ финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась в серии пенальти.

В основное и дополнительное время команды победителя не выявили, сыграв вничью 1:1. На 14-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне открыл счёт. На 73-й минуте хавбек «Лестера» Марк Олбрайтон восстановил равновесие.

Серия пенальти завершилась победой футболистов «Сити» — 3:1. В составе «горожан» пенальти реализовали Илкай Гюндоган, Габриэл Жезус и Александр Зинченко. У «Лестера» точный удар нанёс Гарри Магуайр.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

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