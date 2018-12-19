Огонь Универсиады – 2019 побывал в Кызыле и отправляется в Абакан

Кызыл, , 05:43 — REGNUM Очередной этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года прошёл в Кызыле. 17 факелоносцев пронесли огонь Студенческих игр по улицам столицы Тувы 18 декабря, сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Универсиады в Красноярске.

«Мы гордимся тем, что стали частью такой масштабной эстафеты огня. У нас была уникальная возможность вложить в огонь Студенческих игр частицу энергии нашей молодой и спортивной республики. Эстафета огня зимней Универсиады — 2019 подарила нам прекрасное чувство сопричастности к большому международному спортивному празднику», — сказал глава Тувы Шолбан Кара-оол, принявший участие в официальных мероприятиях 18 декабря.

Общая протяженность маршрута эстафеты огня в Кызыле составила 3800 м. Среди факелоносцев — победитель первенства Европы по дзюдо Саян Ондар, ректор Тувинского государственного университета Ольга Хомушку, серебряный призер чемпионата Европы по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Руслан Очур и другие.

В дирекции уточнили, что из Кызыла огонь Универсиады направится в Абакан. Этап эстафеты в столице Хакасии состоится 21 декабря. Затем маршрут эстафеты пройдёт уже по территории Красноярского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября 2018 года в итальянском Турине, а завершится 1 марта 2019 года в Красноярске.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

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