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«Северсталь» расторгла контракт с нападающим Олегом Яшиным

Спорт

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон

Череповец, Вологодская область, 18 декабря 2018, 14:30 — REGNUM  Череповецкая «Северсталь» расторгла контракт с нападающим Олегом Яшиным. Об этом 18 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Яшин выступал в составе «Северсталь» в течение двух сезонов. Ранее он играл за «Атлант», «Локомотив», «Югру» и «Куньлунь Ред Стар».

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл в 28 матчах, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «-14».

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