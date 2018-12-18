28-летний индийский футболист притворился подростком ради контракта — СМИ

Нью-Дели, , 14:28 — REGNUM Индийский футболист Гурав Мукхи выдал себя за 16-летнего подростка, чтобы подписать контракт с профессиональной футбольной командой «Джамшедпур» в сентябре 2018 года. Обман раскрылся спустя несколько проведенных матчей: Мукхи оказался на 12 лет старше, пишет немецкая газета Bild 18 декабря.

Уже 7 октября Мукхи забил гол в матче против команды «Бенгалуру» и побил местный рекорд, став самым юным автором гола в индийской Суперлиге. Однако позже канал Sky Italia распространил информацию, что тренер молодежной команды сообщил об обмане со стороны Мукхи: на самом деле усатому спортсмену 28 лет!

Кроме того, Гурав Мукхи оказался рецидивистом. Местные средства массовой информации вскоре сообщили, что три года назад он уже пытался попасть на чемпионат мира по футболу для юношеских команд (для игроков младше 17 лет) и сыграл несколько игр против 15-летних соперников.

Индийская футбольная федерация отстранила мошенника от игр на полгода. Он сможет вновь выйти на поле, только когда представит настоящие документы о рождении. Однако теперь есть сомнения, что какой-либо клуб захочет подписать контракт с Мукхи.