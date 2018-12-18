«Андерлехт» объявил об отставке главного тренера

Брюссель, , 14:13 — REGNUM Бельгийский футбольный клуб «Андерлехт» отправил в отставку главного тренера команды Хейна Ванхазебрука. Об этом 18 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что специалист уволен из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне. В ближайших двух матчах исполнять обязанности наставника будет Карим Бельхосин.

Отметим, что Ванхазебрук возглавил «Андерлехт» в октябре 2017 года. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали чемпионата Бельгии в прошлом сезоне.

В настоящее время «Андерлехт» занимает четвёртое место в турнирной таблице. Ранее он вылетел из розыгрыша Лиги Европы и Кубка Бельгии.

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