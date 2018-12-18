Стал известен и. о. главного тренера МЮ после отставки Моуринью

Манчестер, Великобритания, , 14:05 — REGNUM Исполнять обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после отставки Жозе Моуринью будет бывший футболист клуба Майкл Кэррик. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что Кэррик будет работать в качестве и. о. наставника команды на этом посту до конца сезона 2018/19. После этого руководство клуба должно определиться с новым главным тренером.

Напомним, Кэррик выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2018 год. Он завершил спортивную карьеру минувшим летом, после чего вошёл в тренерский штаб Моуринью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера. Причиной стали слабые результаты команды.

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