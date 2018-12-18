«Торпедо» проведёт товарищескую встречу со старейшим клубом мира

Москва, , 13:32 — REGNUM Московское «Торпедо» проведёт товарищескую встречу с самым старым футбольным клубом мира — «Шеффилдом». Об этом сообщается на сайте клуба.

Встреча пройдёт в июне 2019 года на стадионе «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова. Это событие будет приурочено к 95-летию московского клуба.

Отмечается, что для «Шеффилда» этот матч станет дебютным в рамках предсезонного турне по России.

Добавим, что «Шеффилд» считается старейшим клубом мира. Он был основан в 1857 году. В 1863 году клуб вступил в футбольную ассоциацию, а в конце XIX века стал играть в профессиональных турнирах. Сейчас «Шеффилд» выступает в восьмом по силе дивизионе Англии.

Напомним, «Торпедо» является трёхкратным чемпионом СССР и семикратным обладателем Кубка страны. Сегодня клуб выступает в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

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