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Голкипер «Коламбуса» Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт

Бобровский сыграл на ноль, отразив все 28 бросков по своим воротам

Коламбус, США, 18 декабря 2018, 12:48 — REGNUM  Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 18 декабря сообщается на сайте лиги.

Бобровский сыграл на ноль в матче с «Вегас Голден Найтс» (1:0), отразив все 28 бросков по своим воротам. Это для него первый шат-аут в сезоне.

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Второй звездой стал вратарь «Бостон Брюинз» Ярослав Галак, который сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:0). Он отразил 22 броска по своим воротам.

Третьей звездой назван нападающий «Бостона» Колби Кейв, который забросил первую шайбу за карьеру в НХЛ в матче с «Монреалем».

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