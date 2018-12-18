Hyundai подписала контракт с лучшим автогонщиком мира Себастьяном Лёбом

Сеул, , 16:52 — REGNUM Крупнейший автопроизводитель Республики Корея Hyundai Motors заключил контракт с гонщиком Себастьяном Лёбом — девятикратным чемпионом мира по ралли (WRC). Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, гонщик примет участие в шести раундах чемпионата в 2019 году, а в целом сотрудничество продлится по меньшей мере два года.

Первый этап состязаний пройдет в Монте-Карло уже в январе, где Себастьян Лёб выступит на автомобиле Hyundai i20 Coupe. Также в команду Hyundai войдут бельгийский спортсмен Тьерри Невилль, Андреас Миккельсен и Дани Сордо.

Hyundai намерена победить в чемпионате мира по ралли 2019 года. Этому должен поспособствовать сильнейший состав команды, считают в компании.

Чемпионат мира по ралли — один из двух крупнейших мировых гоночных турниров наравне с «Формулой-1».