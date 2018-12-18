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Агент Роналду: Криштиану хотел перейти в «Ювентус» ещё зимой

Спорт

Переговоры о переходе заняли примерно два-три месяца

Агент Роналду: Криштиану хотел перейти в «Ювентус» ещё зимой
Иллюстрация: Haberler.com
Криштиану Роналду

Турин, Италия, 18 декабря 2018, 10:11 — REGNUM  Португальский нападающий Криштиану Роналду хотел перейти из «Реала» в «Ювентус» ещё в январе 2018 года. Об этом заявил агент футболиста Жорже Мендеш, сообщает Goal.

«Роналду еще в январе сказал мне, что хочет перейти в «Ювентус», — сказал Мендеш.

Он также добавил, что в апреле встретился со спортивным директором «Ювентуса» Павлом Недведом перед матчем «Ювентус» — «Реал» в Турине, а потом поговорил с президентом клуба Андреа Аньелли. В итоге переговоры о переходе форварда заняли примерно два-три месяца.

Напомним, Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила €100 млн.

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