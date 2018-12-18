Антони Марсьяль может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Лондон, , 09:38 — REGNUM Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может в скором времени покинуть клуб. Об этом заявил агент игрока Филипп Ламболи, сообщает RMC.

По словам Ламболи, «Манчестер Юнайтед» сделал Марсьялю несколько предложений по новому долгосрочному контракту, которые не соответствовали ожиданиям игрока.

«Мы далеки от соглашения», — сказал Ламболи.

Напомним, Марсьяль перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» летом 2015 года. Его действующий контракт истекает в 2020 году.

В текущем сезоне нападающий сыграл 13 матчей в Английской премьер-лиге, в которых забил семь голов. «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков после 17 туров и занимает шестое место в турнирной таблице.

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