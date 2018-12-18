Президент «Локомотива» Геркус может стать главой РПЛ

Москва, , 09:22 — REGNUM Президент московского «Локомотива» Илья Геркус может покинуть свой пост до конца 2018 года. Об этом 18 декабря сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, одним из главных кандидатов на должность генерального директора «железнодорожников» является журналист и комментатор Василий Кикнадзе.

По информации издания «Р-спорт», Геркус может продолжить карьеру на постах в менеджменте Российского футбольного союза (РФС) или Российской премьер-лиги (РПЛ). Возможен вариант, при котором Геркус станет главой РПЛ.

Напомним, Геркус стал президентом «Локомотива» в 2016 году. За время его работы «железнодорожники» стали чемпионами России в сезоне 2017/18 и выиграли Кубок России в сезоне 2016/17.

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