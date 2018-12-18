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Казахстанские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Бишкеке

Спорт

В международных соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов

Бишкек, 18 декабря 2018, 09:08 — REGNUM  На международных соревнованиях по дзюдо в Бишкеке спортсмены из Казахстана завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали, передает 18 декабря sports.kz.

В международных соревнованиях, которые прошли 15−16 декабря, приняли участие более 400 спортсменов из Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

В соревнованиях приняли участие дзюдоисты 2003−2004 и 2005−2007 годов рождения. В весовой категории 50 кг первое место занял Нурсултан Жубаткан. В категории 38 кг и 42 кг второе место заняли Гизат Бектурган и Ибрай Муратов. Третье место в весовой категории 46 кг досталось Куанышбеку Комекову.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря дзюдоисты из Казахстана завоевали две бронзовые медали на международном турнире в китайском городе Гуанчжоу.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанские дзюдоисты завоевали две бронзы на соревнованиях в Китае

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