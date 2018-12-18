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«Хьюстон» одержал победу над «Ютой» благодаря 47 очкам Хардена

Спорт

Встреча завершилась со счётом 102:97

Хьюстон, США, 18 декабря 2018, 08:50 — REGNUM  «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 102:97.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 47 очков.

В составе «Юты» наибольшую результативность показал защитник Донован Митчелл, набравший 23 очка. Кроме того, форвард Джей Краудер оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает 15-е место в турнирной таблице НБА. «Юта» идёт на 22-м месте.

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — 102:97 (25:23, 25:14, 33:36, 19:24).

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