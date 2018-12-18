Варламов пропустил три шайбы в матче «Колорадо» против «Айлендерс»

Денвер, США, , 08:26 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Джордан Эберле, Джонни Бойчак, Андерс Ли и Валттери Фильппула. Причём последняя шайба была заброшена в пустые ворота. «Колорадо» ответил точным броском Габриэля Ландескога.

Отметим, что российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов провёл на льду почти 58 минут, в течение которых отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 39 очков в 33 матчах. «Колорадо» идёт на 12-м месте, в активе команды 40 очков в 36 играх.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Нью-Йорк Айлендерс (Нью-Йорк) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

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