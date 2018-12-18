Вратарь «Коламбуса» Бобровский отыграл «сухой» матч против «Вегаса»

Коламбус, США, , 07:48 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Коламбуса» Ник Фолиньо в третьем периоде.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл матч на ноль, отразив все 28 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 39 очков в 33 матчах. «Вегас» идёт на 12-м месте, в активе команды 40 очков в 36 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

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