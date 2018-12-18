Гол Малкина не помог «Питтсбургу» в матче с «Анахаймом»

Питтсбург, США, , 07:41 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде хоккеисты «Питтсбурга» забросили две шайбы в ворота «Нэшвилла», отличились Евгений Малкин и Брайан Раст.

Во втором периоде «Нэшвиллу» удалось отыграться и выйти вперёд. Точные броски на счету Адама Хенрика, Кифера Шервуда и Ондржея Каше. За минуту до конца матча Райан Гецлаф забросил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счёт.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 43 очка в 35 матчах. «Питтсбург» идёт на 17-е месте, в активе команды 36 очков в 33 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 2:4 (2:0, 0:3, 0:1).

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