Неделя НХЛ: Александр Овечкин переживает вторую молодость

Вашингтон, , 07:10 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пережил на этой неделе вторую молодость. Обычно в таком возрасте говорят, что пора заканчивать карьеру, но Овечкин абсолютно не согласен с таким мнением, в очередной раз проведя результативную неделю. В двух матчах, подходящей к концу игровой недели, Александр «Великий» оформил шесть шайб в ворота соперников, по три в каждом матче. Теперь на счету российского форварда 22 «хет-трика» за всю карьеру в Национальной Хоккейной Лиге, два из которых записаны на счёт игрока в последние четыре дня.

Достижение Овечкина просто удивительно. Недавно уроженцу столицы России Москвы исполнилось 33 года, а он ни капли не собирается вешать коньки на гвоздь, как это многие делали в его возрасте. Сейчас Александр проводит, пожалуй, свой наилучший сезон за последние годы. В статистическом плане в 31 встрече на его счету 28 заброшенных шайб и 14 голевых передач, что в сумме даёт 42 результативных балла. На настоящем льду ситуация ничем не хуже, Овечкин регулярно выбирает выгодную позицию в нападении, избегая опеки защитников соперника. Молодые игроки его попросту остерегаются.

Следующая встреча «Вашингтона» будет с командой-открытием текущего сезона «Баффало Сейбрз». Нападающий «Баффало» Конор Шири поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном».

"Овечкин опасен в зоне нападения с шайбой. Нельзя давать ему время и пространство. Вы должны знать о нем, когда он находится там, и не давать ему время и пространство. Нужно также держать «Вашингтон» подальше от численного преимущества, это очень важно. У них сильная первая спецбригада большинства, которая может забросить шайбу», — цитирует слова Шири Buffalo News.

Из слов форварда «Сейбрз» можно понять, что он сам и многие игроки заостряют своё внимание на том, что им придётся выйти на лёд против Овечкина. В особенности тревожность игрока «Сейбрз» чувствуется, когда он говорил про спецбригаду большинства «Кэпс». В каждом сезоне Александр Овечкин входит в первую пятёрку НХЛ по количеству заброшенных шайб в численном большинстве. Игроки бояться оставить Овечкина одного, что чаще всего случается, ведь такого вингера, как Александр, тяжело оставить в поле зрения глаз. Овечкин, подобно медведю, всегда ходит в одиночку и наводит страху на окружающих, не считая своих подопечных.

12 декабря, среда: «Вашингтон» разгромил «Детройт», благодаря «хет-трику» Овечкина.

Первыми на этой неделе от клюшки Овечкина пострадали игроки из Детройта.

В среду Александр Овечкин и компания катком прошлись по переживающему кризис «Детройту». Стадион «Кэпитал Ван-Арена» в Вашингтоне принимал у себя эту встречу.

В первые же минуты игры игрок «Детройта» Франс Нильсен допустил грубую осечку при игре в обороне, нарушив правила на форварде «Кэпс». Соответственно, «Детройт» остался в численном меньшинстве. «Вашингтон» без всяких проблем реализовал большинство, открыв счёт голам в встрече. Форвард «Кэпс» Бретт Коннолли удачно подставил клюшку под мощнейший бросок Джона Карлсона, записав на свой счёт заброшенную шайбу — 1:0.

В середине периода красивая комбинация хозяев льда привела к не менее красивому голу в исполнении Трэвиса Бойда. Недавно вернувшийся после дисквалификации, Том Уилсон ворвался в зону соперника и передал шайбу Нику Дауду, который отметился своими диспетчерскими способностями, когда исполнил точный пас на Трэвис Бойда, завершившего голевую комбинацию «Кэпс» — 2:0. Третья шайба столичного клуба не заставила долго себя ждать. Спустя две минуты Александр Овечкин напомнил о своем присутствии на льду, выполнив точный бросок по воротам «красных крыльев» — 3:0. В середине второго периода Овечкин продолжил заколачивать шайбы в сетку ворот соперника. Россиянин прорвался через оборону «Детройта» и вышел на ударную позицию, откуда нанёс идеально точный бросок шайбы прямиком в девятку ворот — 4:0.

Вскоре, партнёр Александра по звену Ти Джей Оши внёс свой вклад в дальнейшую победу клуба. Когда команда соперника находилась в меньшинстве, Евгений Кузнецов точно отправил шайбу к Оши, который незамедлительно бросил её в ворота — 5:0. В начале третьей 20-минутки «Детройт» всё же смог отыграть одну шайбу у злостных соперников из Вашингтона. Молодое дарование «Ред Уингз» Дилан Ларкин успешно добил шайбу в створ пустых ворот — 5:1.

Но на этом дело не закончилось, ведь Овечкин ещё не забросил свою третью шайбу в этой игре, к которой так усердно шёл. Вскоре он расположился на своей родной позиции левого круга вбрасывания, откуда в касание бросил шайбу в пустеющий угол ворот «Детройта» — 6:1. Однако, несмотря на всю немощность «Детройта» в этом матче, болельщики всё же застали ещё один гол, который стал последним. За три минуты до завершения основного времени матча форвард «Детройта» Густав Нюквист забросил уже ничего не решающую шайбу в ворота Брейдена Холтби, переиграв канадца на «пятаке» — 6:2. В результате очередного матча регулярного сезона Александр Овечкин оформил свой 21-й «хет-трик» в карьере, а также продлил свою результативную серию до 12 матчей.

15 декабря, суббота: «Каролина» уступила в ожесточенной схватке гостям из Вашингтона.

Александр Овечкин забил ровно половину заброшенных шайб своей команды.

В первый день выходного отрезка недели «Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Каролины Харрикейнз» в результате серии послематчевых штрафных бросков-буллитов. Встреча проходила на льду «Харрикейнз» в Роли, что давало им небольшое преимущество.

Фактор родных стен стадиона в Северной Каролине сильно помог «ураганам» провести первые 25 минут игры в доминирующей роли. «Каролина» быстро открыла счёт, отметившись заброшенной шайбой уже на 47 секунде матча. Джордан Мартинук, выкатившись из-за ворот, обманул вратаря и закинул шайбу в свободный угол ворот — 1:0. Вскоре капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин выровнял ситуацию в счёте, забросив шайбу в фирменном стиле от левого круга вбрасывания — 1:1. В середине периода «Каролина» осталась в численном меньшинстве, так как защитник «Кейнз» Дуги Хэмилтон грубо сыграл при отборе шайбы.

Однако, это не помешало хозяевам льда добиться лидерства в счёте. Теуво Терявяйнен, составляющий финский тандем атаки «Харрикейнз» с Себастьяном Ахо, вырвался один на один с вратарём и отдал пас на Ахо, который прокинул шайбу между ног голкиперу — 2:1.

Во втором периоде несколько удалений со стороны «Кэпиталз» привели к двум шайбам в их ворота. Сначала, из-за удаления Овечкина Себастьян Ахо забросил свою вторую шайбу в субботней встрече. Молодое финское дарование филигранно отправил шайбу прямиком в девятку, бросив в одно касание из правого круга вбрасывания. А через две минуты, в результате удаления Тома Уилсона, россиянин Андрей Свечников отметился результативным действием, отдав голевую передачу на Теуво Терявяйнена. Точная передача Свечникова помогла финскому форварду спокойно бросить по воротам Холтби — 4:1. Несмотря на своё печально положение, «Вашингтон» к концу периода смог выправить ситуацию в счёте. Голы Уилсона, Овечкина и Бойда вернули изначальную разницу в счёте, а именно нулевую. Таким образом, по истечению 40 минут на табло загорелись две четвёрки — 4:4.

В третьем периоде победитель не был выявлен, команды отличились по одному разу. Сперва, Александр Овечкин забросил свою третью шайбу, оформив «хет-трик», снова бросив из левого круга вбрасывания — 4:5. Но уже в середине периода «Каролине» в первый раз за игру пришлось сравнять счёт, а не выходить вперёд. Ветеран Джастин Уильямс, который ранее выступал за «Кэпиталз», наказал голкипера соперников за его ошибку при выбросе шайбы из-за ворот — 5:5.

Игра перешла в овертайм, но даже там команды не смогли решить исход встречи. Соответственно, по регламенту лиги последним этапом матча стали буллиты. Якуб Врана, чешский форвард «Кэпиталз», принёс победу своей команде, красиво переиграл вратаря «Кейнз» Скотта Дарлинга — 5:6. Овечкин стал первой звездой матча, благодаря трём заброшенным шайбам во второй встрече к ряду.