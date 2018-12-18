Вторник, 18 Декабря 2018 года
07:25:34 МСК

Незасчитанный гол помог «Аталанте» обыграть «Лацио»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Бергамо, Италия, 18 декабря 2018, 06:43 — REGNUM  «Аталанта» одержала победу над римским «Лацио» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Аталанты» Дуван Сапата на первой минуте встречи. На 92-й минуте «Лацио» смог забить гол, однако арбитр после просмотра видеоповтора его не засчитал из-за офсайда.

На сегодняшний день «Аталанта» занимает шестое место в чемпионате Италии, имея в активе 24 очка после 16 матчей. «Лацио» идёт на пятом месте с 25 очками после 16 игр.

Читайте также: «Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить