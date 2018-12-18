Незасчитанный гол помог «Аталанте» обыграть «Лацио»

Бергамо, Италия, , 06:43 — REGNUM «Аталанта» одержала победу над римским «Лацио» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Аталанты» Дуван Сапата на первой минуте встречи. На 92-й минуте «Лацио» смог забить гол, однако арбитр после просмотра видеоповтора его не засчитал из-за офсайда.

На сегодняшний день «Аталанта» занимает шестое место в чемпионате Италии, имея в активе 24 очка после 16 матчей. «Лацио» идёт на пятом месте с 25 очками после 16 игр.

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