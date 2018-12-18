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«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Спорт

Встреча завершилась со счётом 0:0

Бильбао, Испания, 18 декабря 2018, 06:28 — REGNUM  «Атлетик» из Бильбао сыграл вничью с «Алавесом» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 0:0.

На сегодняшний день «Атлетик» занимает 18-е место в чемпионате Испании, имея в активе 15 очков после 16 матчей. «Алавес» идёт на шестом месте с 25 очками после 16 игр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря «Атлетик» уволил главного тренера Эдуардо Бериццо из-за неудовлетворительных результатов команды. На его место был назначен Аритц Солабарриета.

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