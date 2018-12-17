В Калининградской области подвели спортивные итоги года

Калининград, , 16:49 — REGNUM В Калининградской области подвели спортивные итоги уходящего 2018 года, которые, по словам региональных чиновниках, демонстрируют значительные достижения в области спорта. Общую статистику привела пресс-служба регионального правительства. За 2018 год областными спортсменами завоёвано 17 медалей чемпионатов мира, 24 награды чемпионатов Европы, 18 призовых мест континентальных и мировых кубков и первенств.

«Мы впервые возглавили общий зачёт национальной Спартакиады молодёжи, первенствовав среди 30 регионов с населением до миллиона человек. Вместе со страной приняли самый успешный за всю историю чемпионат мира по футболу. И этот успех стал возможен только благодаря вкладу каждого из нас», во время смотра-конкурса «Янтарный олимп», где и подводились спортивные итоги года», —заявила заместитель председателя правительства-министр спорта региона Наталья Ищенко.

«Лучшим спортсменом года в олимпийских видах спорта признали чемпиона мира по греко-римской борьбе Мусу Евлоева, а лучшими олимпийскими спортсменками стали участницы Игр в Южной Корее, бронзовые медалистки чемпионата мира по кёрлингу Юлия Гузиёва и Юлия Портунова. Лучшим наставником олимпийских видов спорта стал Виталий Киреев — тренер призёра чемпионата Европы и этапов Кубка мира по плаванию Анны Егоровой», — отмечает пресс-служба регионального правительства.