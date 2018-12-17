«Спартак» подписал контракт с бразильским защитником Лукасом

Москва, , 16:11 — REGNUM Московский «Спартак» подписал контракт с бразильским защитником Айртоном Лукасом. Об этом 17 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что «Спартак» согласовал условия перехода футболиста с бразильским клубом «Флуминенсе», за который выступал 21-летний игрок. При этом стороны подписали долгосрочный контракт, точные сроки которого не называются.

Футболист выступает на позиции левого защитника. Новичок присоединится к команде на первом подготовительном сборе в январе.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Лукас сыграл 28 матчей, из которых 11 — в чемпионате штата, а ещё 10 — в Южноамериканском кубке.

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