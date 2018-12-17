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«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Спорт

«Краснодар» сыграет с «Байером», а «Зенит» — с «Фенербахче»

Ньон, Швейцария, 17 декабря 2018, 15:39 — REGNUM  Определены все пары участников 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьёвка плей-офф турнира прошла 17 декабря в швейцарском Ньоне, сообщается на сайте УЕФА.

В турнире продолжают принимать участие два российских клуба — «Краснодар» и «Зенит». «Краснодар» сыграет с немецким «Байером», а «Зенит» встретится с турецким «Фенербахче».

Миланский «Интер» сыграет с австрийским «Рапидом», «Наполи» встретится с «Цюрихом», лондонский «Челси» проведёт матчи со шведским «Мальмё».

Кроме того, лондонский «Арсенал» сыграет с белорусским БАТЭ, а испанская «Севилья» померится силами с римским «Лацио».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 14 и 21 февраля. Ответные игры состоятся 7 и 14 марта.

Полностью список пар 1/16 финала Лиги Европы выглядит следующим образом:

  • «Виктория» Пльзень» — «Динамо» Загреб,
  • «Брюгге» — «Зальцбург»,
  • «Рапид» — «Интер»,
  • «Славия» — «Генк»,
  • »Краснодар» — «Байер»,
  • «Цюрих» — «Наполи»,
  • «Мальмё» — «Челси»,
  • «Шахтёр» — «Айнтрахт»,
  • «Селтик» — «Валенсия»,
  • «Ренн» — «Бетис»,
  • «Олимпиакос» — «Динамо» Киев,
  • «Лацио» — «Севилья»,
  • «Фенербахче» — «Зенит»,
  • «Спортинг» — «Вильярреал»,
  • БАТЭ — «Арсенал»,
  • «Галатасарай» — «Бенфика».

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