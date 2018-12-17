«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 17 декабря 2018, 15:39 — REGNUM Определены все пары участников 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьёвка плей-офф турнира прошла 17 декабря в швейцарском Ньоне, сообщается на сайте УЕФА.
В турнире продолжают принимать участие два российских клуба — «Краснодар» и «Зенит». «Краснодар» сыграет с немецким «Байером», а «Зенит» встретится с турецким «Фенербахче».
Миланский «Интер» сыграет с австрийским «Рапидом», «Наполи» встретится с «Цюрихом», лондонский «Челси» проведёт матчи со шведским «Мальмё».
Кроме того, лондонский «Арсенал» сыграет с белорусским БАТЭ, а испанская «Севилья» померится силами с римским «Лацио».
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 14 и 21 февраля. Ответные игры состоятся 7 и 14 марта.
Полностью список пар 1/16 финала Лиги Европы выглядит следующим образом:
- «Виктория» Пльзень» — «Динамо» Загреб,
- «Брюгге» — «Зальцбург»,
- «Рапид» — «Интер»,
- «Славия» — «Генк»,
- »Краснодар» — «Байер»,
- «Цюрих» — «Наполи»,
- «Мальмё» — «Челси»,
- «Шахтёр» — «Айнтрахт»,
- «Селтик» — «Валенсия»,
- «Ренн» — «Бетис»,
- «Олимпиакос» — «Динамо» Киев,
- «Лацио» — «Севилья»,
- «Фенербахче» — «Зенит»,
- «Спортинг» — «Вильярреал»,
- БАТЭ — «Арсенал»,
- «Галатасарай» — «Бенфика».
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