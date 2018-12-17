«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Ньон, Швейцария, , 15:39 — REGNUM Определены все пары участников 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьёвка плей-офф турнира прошла 17 декабря в швейцарском Ньоне, сообщается на сайте УЕФА.

В турнире продолжают принимать участие два российских клуба — «Краснодар» и «Зенит». «Краснодар» сыграет с немецким «Байером», а «Зенит» встретится с турецким «Фенербахче».

Миланский «Интер» сыграет с австрийским «Рапидом», «Наполи» встретится с «Цюрихом», лондонский «Челси» проведёт матчи со шведским «Мальмё».

Кроме того, лондонский «Арсенал» сыграет с белорусским БАТЭ, а испанская «Севилья» померится силами с римским «Лацио».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 14 и 21 февраля. Ответные игры состоятся 7 и 14 марта.

Полностью список пар 1/16 финала Лиги Европы выглядит следующим образом:

«Виктория» Пльзень» — «Динамо» Загреб,

«Брюгге» — «Зальцбург»,

«Рапид» — «Интер»,

«Славия» — «Генк»,

» Краснодар » — «Байер»,

» — «Байер», «Цюрих» — «Наполи»,

«Мальмё» — «Челси»,

«Шахтёр» — «Айнтрахт»,

«Селтик» — «Валенсия»,

«Ренн» — «Бетис»,

«Олимпиакос» — «Динамо» Киев,

«Лацио» — «Севилья»,

«Фенербахче» — « Зенит »,

», «Спортинг» — «Вильярреал»,

БАТЭ — «Арсенал»,

«Галатасарай» — «Бенфика».

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