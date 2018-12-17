Китайский клуб предложил «Барселоне» €65 млн за Малкома

Барселона, Испания, , 15:29 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» Малком попал в сферу интересов клубов китайской Суперлиги. Об этом сообщает издание AS.

По информации издания, бразильцем заинтересовали сразу несколько китайских клубов. При этом один из них предложил «Барселоне» €65 млн за переход игрока.

Отмечается, что сам футболист пока не высказывал руководству своё мнение и ждёт решения клуба.

Напомним, летом 2018 года Малком перешёл в «Барселону» из «Бордо» за €40 млн. В текущем сезоне он сыграл пять матчей в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.

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