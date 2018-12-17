Футбольный клуб «Тосно» признан банкротом

Тосно, Ленинградская область, , 15:06 — REGNUM Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области признан банкротом. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал клуб банкротом и открыл конкурсное производство.

Напомним, в сезоне 2017/18 «Тосно» занял 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Кроме того, клуб стал обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счётом 2:1.

Позже стало известно, что «Тосно» прекращает своё существование из-за финансовых проблем. Клуб не смог не получить лицензию для участия в первом дивизионе и подал заявление о собственном банкротстве.

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