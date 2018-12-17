Стали известны все пары соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов

Ньон, Швейцария, , 14:54 — REGNUM Определены все пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьёвка плей-офф состоялась 17 декабря в швейцарском Ньоне, сообщается на сайте УЕФА.

В 1/8 финала действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» встретится с амстердамским «Аяксом». Прошлогодний финалист «Ливерпуль» сыграет с мюнхенской «Баварией».

Кроме того, победитель Лиги Европы прошлого сезона мадридский «Атлетико» выйдет на поле против финалиста Лиги чемпионов 2015 и 2017 годов — туринского «Ювентуса».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 12, 13, 19 и 20 февраля. Ответные игры состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

Полностью список пар 1/8 финала выглядит следующим образом:

«Шальке-04» — «Манчестер Сити»

«Атлетико» — «Ювентус»

«Манчестер Юнайтед» — «Пари Сен-Жермен»

«Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия» (Дортмунд)

«Лион» — «Барселона»

«Рома» — «Порту»

«Аякс» — «Реал»

«Ливерпуль» — «Бавария»

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