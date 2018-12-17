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Теннисный турнир Moscow River Cup в 2019 году переедет в Юрмалу

Спорт

Ключевую роль в этом решении сыграла заинтересованность Латвийского теннисного союза и местного бизнеса

Москва, 17 декабря 2018, 14:44 — REGNUM  Московский теннисный турнир Moscow River Cup сменит название и переедет в Юрмалу. Об этом заявил директор турнира Александр Островский, 17 декабря сообщает «Спорт-экспресс».

"Нами, как владельцем лицензии на проведение профессионального теннисного турнира WTA, было принято решение о перебазировании Moscow River Cup из Москвы в город Юрмала (Латвия)», — заявил Островский.

По его словам, ключевую роль в этом решении сыграла заинтересованность Латвийского теннисного союза и местного бизнеса в том, чтобы в Прибалтике проводились соревнования WTA.

Островский также сообщил, что турнир будет проведен на территории Национального теннисного центра Лиелупе с 22 по 28 июля 2019 года.

Напомним, в 2018 году турнир проводился в Москве. Его победительницей стала сербская теннисистка Ольга Данилович, в финале обыгравшая представительницу России Анастасию Потапову.

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