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Гарет Саутгейт признан лучшим тренером Англии 2018 года

Спорт

Под его руководством сборная Англии заняла четвёртое место на чемпионате мира в России

Лондон, 17 декабря 2018, 13:58 — REGNUM  Футбольная ассоциация Англии (FA) назвала лучшего тренера 2018 года. Об этом 17 декабря сообщается на странице организации в Twitter.

Лучшим тренером года признан наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. Под его руководством команда заняла четвёртое место на чемпионате мира в России.

Кроме того, сборная Англии заняла первое место в Лиге наций в группе, в которой также играли Испания и Хорватия. Англичане вышли в полуфинал, где сыграют Нидерландами.

Напомним, Саутгейт стал главным тренером сборной Англии в 2016 году.

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