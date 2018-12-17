Гарет Саутгейт признан лучшим тренером Англии 2018 года

Лондон, 17 декабря 2018, 13:58 — REGNUM Футбольная ассоциация Англии (FA) назвала лучшего тренера 2018 года. Об этом 17 декабря сообщается на странице организации в Twitter.
Лучшим тренером года признан наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. Под его руководством команда заняла четвёртое место на чемпионате мира в России.
Кроме того, сборная Англии заняла первое место в Лиге наций в группе, в которой также играли Испания и Хорватия. Англичане вышли в полуфинал, где сыграют Нидерландами.
Напомним, Саутгейт стал главным тренером сборной Англии в 2016 году.
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