Моуринью объяснил, почему Погба не вышел на поле в матче с «Ливерпулем»

Манчестер, Великобритания, , 13:36 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что полузащитник Поль Погба не претендовал на попадание в стартовый состав в матче с «Ливерпулем». Об этом сообщает Goal.

По словам Моуринью, сейчас он доволен тем, как играют Неманья Матич, Джесси Лингард и Андер Эррера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги со счётом 3:1.

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