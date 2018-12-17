Полузащитник ЦСКА Ахметов признан лучшим молодым игроком 2018 года

Москва, 17 декабря 2018, 12:58 — REGNUM Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов стал лауреатом национальной премии «Первая пятёрка». Об этом 17 декабря сообщается на сайте Детской футбольной лиги.
Ахметов победил по итогам голосования среди руководителей и тренеров клубов Российской премьер-лиги, наставников национальных сборных, представителей футбольных организаций и журналистов.
На первое место Ахметова поставили 46 из 100 проголосовавших, в результате он набрал 202 балла.
Второе место занял другой полузащитник ЦСКА Иван Обляков, набравший 177 баллов. На третьем месте — хавбек «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111 баллов).
Напомним, в 2017 году награду получил форвард ЦСКА Фёдор Чалов, а в 2016 году — полузащитник «армейцев» Александр Головин.
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