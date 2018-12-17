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Овечкин посетил матч НБА с участием «Вашингтон Уизардс»

Спорт

Овечкин присутствовал на матче между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»

Вашингтон, 17 декабря 2018, 12:47 — REGNUM  Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил баскетбольный матч с участием команды «Вашингтон Уизардс». Об этом сообщается на странице баскетбольного клуба в Twitter.

Овечкин присутствовал на матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», который завершился со счётом 128:110 в пользу «Уизардс».

https://twitter.com/WashWizards/status/1074454047770456064

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин забил гол и стал автором победного буллита в матче против «Баффало Сэйбрз».

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