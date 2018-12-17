На матче сборных России и Финляндии установлен рекорд посещаемости

Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Матч между сборными России и Финляндии установил рекорд посещаемости хоккейных матчей в России. Об этом сообщает «Р-спорт».

На матче, который проходил в рамках второго этапа Еврохоккейтура, Кубка Первого канала, присутствовали 71 381 человек. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена», на котором играет домашние матчи «Зенит».

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен в 1957 году, когда на матч чемпионата мира между сборными СССР и Швеции на московский стадион имени Ленина в Лужники пришли 55 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала победу над командой Финляндии со счётом 5:0.

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