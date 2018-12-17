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«Рома» одержала волевую победу над «Дженоа» в матче Серии А

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

«Рома» одержала волевую победу над «Дженоа» в матче Серии А
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Ожесточенная игра

Рим, 17 декабря 2018, 10:56 — REGNUM  «Рома» одержала победу над «Дженоа» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Футболисты «Дженоа» дважды выходили вперёд благодаря голам Кшиштофа Пёнтека и Оскара Хильемарка.

Однако «Рома» сумела два раза отыграться и вырвать победу. В составе римского клуба отличились Федерико Фасио, Джастин Клюйверт и Бриан Кристанте.

На сегодняшний день «Рома» занимает шестое место в чемпионате Италии, имея в активе 24 очка после 16 матчей. «Дженоа» идёт на 14-м месте с 16 очками после 16 игр.

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