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Лыжница из Казахстана заняла третье место на этапе Кубка мира по фристайлу

Спорт

В борьбе за третье место Юлия Галышева оказалась сильнее японки Хинако Томитако

Пекин, 17 декабря 2018, 10:51 — REGNUM  Спортсменка из Казахстана Юлия Галышева завоевала бронзовую медаль в параллельном могуле на этапе Кубка мира по фристайлу в китайском городе Тайву, сообщили 16 декабря в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики.

В борьбе за третье место Галышева оказалась сильнее Хинако Томитако из Японии. Ранее в полуфинале спортсменка из Казахстана уступила олимпийской чемпионке из Франции Перрин Лаффон.

Напомним, Юлия Галышева заняла третье место в могуле на Олимпийских играх 2018 года, набрав 77,40 балла. Первое место заняла француженка Перрин Лаффон, второе — Жюстин Дюфур-Лапуант из Канады.

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