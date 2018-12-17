Союз биатлонистов России вернул Бабикова на лыжню

Хохфильцен, Австрия, , 10:31 — REGNUM Союз биатлонистов России (СБР) принял решение допустить чемпиона мира Антона Бабикова к участию в следующем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом со ссылкой на президента СБР Владимира Драчева написал в своем Instagram телекомментатор Дмитрий Губерниев.

По словам телеведущего, после консультаций тренерского состава сборной России было принято решение отправить на этап Кубка мира в Чехию Антона Бабикова и Александра Поварницына, на Кубок Международного союза биатлонистов (IBU) поедут спортсмены Эдуард Латыпов и Алексей Слепов.

Ранее стало известно, что СБР принял решение отстранить Бабикова от выступлений на этапах Кубка мира. Причиной стало якобы имевшее место нежелание биатлониста участвовать в эстафетной гонке на этапе в австрийском Хохфильцене. В то же время сам спортсмен написал в Instagram, что не отказывался от участия в соревнованиях.

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