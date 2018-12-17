Казахстанские дзюдоисты завоевали две бронзы на соревнованиях в Китае

Гуанчжоу, Китай, , 10:00 — REGNUM Дзюдоисты из Казахстана завоевали две бронзовые медали на международном турнире Masters в китайском городе Гуанчжоу, сообщили 16 декабря в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики.

Третье место в весовой категории до 90 кг занял Ислам Бозбаев, который уступил в полуфинале чемпиону мира из Испании Николасу Шеразадишвили. В поединке за бронзу Бозбаев одолел чеха Дэвида Кламмерта.

В весовой категории до 60 кг третье место занял Елдос Сметов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президентом казахстанской федерации дзюдо стал генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров.

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