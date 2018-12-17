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Спортсменка из Казахстана завоевала «золото» на Кубке мира по боксу

Спорт

Кубок мира по боксу среди нефтяных стран проходил в Югре с 13 по 16 декабря

Ханты-Мансийск, 17 декабря 2018, 09:08 — REGNUM  Спортсменка из Казахстана Ангелина Лукас завоевала первое место в соревнованиях по боксу среди нефтяных стран. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальных сетях.

Ангелина Лукас приняла участие в поединках в весовой категории до 51 кг. Кубок мира по боксу среди нефтяных стран проходил в Югре с 13 по 16 декабря. Соревнования посвящены памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре бойцы из Казахстана завоевали семь медалей на чемпионате Азии по муай-тай в китайском Макао. В общем командном зачете сборная Казахстана заняла четвертое место.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанские бойцы завоевали семь медалей на чемпионате Азии по муай-тай

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