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Дубли Айкела и Скиннера помогли «Баффало» обыграть «Бостон»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Бостон, США, 17 декабря 2018, 08:22 — REGNUM  «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Виннипега» нападающий Джек Айкел оформил дубль и отметился двумя результативными передачами. Также дубль на счету форварда Джеффа Скиннера.

В составе «Бостона» шайбы забросили Стивен Кемпфер и Тори Крюг.

На сегодняшний день «Баффало» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 45 очков в 34 матчах. «Бостон» идёт на 14-м месте, в активе команды 38 очков в 33 играх.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3).

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