«Тампа» проиграла «Виннипегу», несмотря на гол Кучерова

Виннипег, Канада, , 08:08 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Виннипега» дубль оформил нападающий Николай Элерс, также отличились Мэтью Перро, Брэндон Танев и Марк Шайфли.

В составе «Тампы» шайбы забросили Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон и Никита Кучеров. Результативными передачами отметились защитник Михаил Сергачёв, а также вратарь Андрей Василевский.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 52 очка в 34 матчах. «Виннипег» идёт на втором месте, в активе команды 46 очков в 33 играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0).

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